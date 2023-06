Flavia Laos recordó que no tiene preocupación con ser mamá más adelante ya que congeló sus óvulos y por eso no tiene apuros. ¿Tendrá planes con Austin Palao? "Ya no tengo el apuro de ¿quién va a ser el papá?, si es mañana o pasado", expresó. La Chola Chabuca preguntó si no tiene problemas que el padre de su hijo sea Austin u otra persona. "Exacto", así no descartó tener planes de formar una familia con el hermano de Said Palao.