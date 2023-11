Samahara Lobatón quedó más que sorprendida por la caballerosidad de uno de los chambelanes farzantes en la reciente edición de ¿Cuál Es El Verdadero? La hija de Melissa Klug reveló con cuál le gustaría quedarse si ella fuera la protagonista de una quinceañera. "Me gusta, se ve bien caballerito", mencionó Samahara, pero no imaginó que Adolfo Aguilar la troleara sacándole en cara su relación con Bryan Torres: "¿Tú no tienes novio que está afuera?"