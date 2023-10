Pantera Zegarra presentó a su madre con emotivas palabras: "Te pido perdón"

David 'Pantera' Zegarra presentó a su madre en televisión con un emotivo mensaje. El exchico reality le dedicó unas tiernas palabras y aprovechó el momento para pedirle perdón por sus errores, mientras se arrodillaba. "Quiero empezar por pedirte perdón por haberte dejado tantos años sola, no me voy a excusar ni tampoco voy a hablar mentiras, al contrario, quiero que todo el Perú se entere de la hermosa mamá que tengo (...) Es el claro ejemplo de lucha y lo único que quiero es decirte gracias por cuidarme. Eres el amor de mi vida y quiero pedirte perdón, ya no te voy a dejar nunca sola", dijo el exboxeador.