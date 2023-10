Katia Palma dejó sin palabras a uno de los entrenadores de gimnasio al pedir que se acerque para que la cargue en medio del set y adivine cuánto pesa. El participante no dudó levantar en peso a la actriz cómica, quien no dejaba de sonreír. "Tiene pinta de que me puede cargar. Despacito, suave, me ha puesto nerviosa", expresó Katia frente al asombro de su amiga María Pía Copello.