Brenda Matos rompió en llanto con mensaje a su papá: "Eres padre y madre para mí"

Brenda Matos no pudo contener las lágrimas al hablar de lo que significa su papá en su vida. La actriz que le da vida a Kimberly en Al Fondo Hay Sitio conmovió a todos en el ser de 'Cuál es el verdadero' con su tierno mensaje. "Primero quiero agradecerte porque has sido padre y madre para mí (...) Me has apoyado siempre y estoy segura de que yo también lo haré hasta el último de tus días. Eres mi mejor amigo y muchas gracias porque en los días del colegio, cuando era el Día de la madre, yo no tenía madre, pero estabas ahí. Nunca me sentí triste porque siempre estuviste a mi lado (...) Yo estoy orgullosa de que tú siempre has estado a mi lado", dijo en medio del llanto.