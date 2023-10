Yahaira Plasencia fue consultada sobre una posible convivencia con Jair Mendoza. La cantante descartó estar viviendo con su pareja y señaló que hasta el momento no han conversado al respecto. "No, no. Yo vivo con mis papás todavía. Por un tema de pandemia tuve que mudarme con ellos de nuevo. Amo estar con ellos, cuidarlo y me engríen un montón", aclaró.