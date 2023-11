Yahaira Plasencia y Jair Mendoza disfrutaron lujosas vacaciones ¿con canje?

Yahaira Plasencia y Jair Mendoza decidieron tomarse unos días de descanso lejos del trabajo y lejos de Lima, por lo que llegaron hasta un lujoso hotel en Ica. Sin embargo, un gran detalle llamó la atención de todos los seguidores de la salsera, pues se la pasó agradeciendo en sus historias de Instagram a la empresa en donde estaban disfrutando de días soleados en lujosa habitación, piscina, y comida.

¿Yahaira Plasencia y Jair Mendoza ya conviven?

Yahaira Plasencia fue consultada sobre una posible convivencia con Jair Mendoza. La salsera descartó estar viviendo con el cantante y explicó que hasta el momento no han conversado al respecto. "No, no. Yo vivo con mis papás todavía. Por un tema de pandemia tuve que mudarme con ellos de nuevo. Amo estar con ellos, cuidarlo y me engríen un montón", mencionó.