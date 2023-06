Samahara Lobatón se presentó en América Hoy para contar su verdad sobre los polémicas declaraciones de Youna. Lo primero que aclaró la hija de Melissa Klug es que ella no se considera una mala madre. "Creo que soy una extraordinaria mamá, tengo 21 años y creo que a todo el Perú y a todo el mundo que me sigue en mi círculo social íntimo y a la producción me han visto que cargo con mi hija las 24/7.. todo el mundo ve la calidad de madre que soy.