Rodrigo Cuba se sinceró: "A mis 31 años me ha tocado vivir un montón de cosas"

Rodrigo Cuba se sinceró sobre los difíciles momentos que ha vivido en los últimos años. "En los últimos 5 años, incluyendo la pandemia y tu separación, ¿sientes que has madurado?", le preguntó su hermano en la última edición de su podcast. "Sí, totalmente. Yo considero que a la edad que tengo me ha tocado vivir un montón de cosas que tal vez una persona de 31 años no la vive. Creo que de las cosas difíciles uno termina aprendiendo y creciendo como persona. Siempre hay una luz al final del camino y llegas al lugar y encuentra la calma, y es como que por fin", respondió.