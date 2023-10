"Paolo Hurtado no continuará en Cienciano", informó el director del club

El reportero de 'América Hoy' se comunicó con Sergio Ludeña para saber el futuro de Paolo Hurtado en el Club Cienciano. El director general informó que el futbolista no continuará en su equipo. "El jugador ya no pertenece al Club Cienciano desde el día sábado. Ellos tienen un contrato con el club hasta el último partido de la temporada. Él no está en el proyecto 2024. Ya no es un jugador nuestro y creo que hasta ahí me compete opinar", dijo el gerente, recalcando que el deportista "no está dentro de los planes del club".