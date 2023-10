Lizbeth Cueva, psicoterapeuta invitada del día en América Hoy, no dudó en sumarse al fuerte comentario que soltó Mariela Zanetti tras las quejas de Pamela Franco sobre el poco interés de Christian Domínguez en esforzarse por su relación de pareja. “Si no es tu prioridad, ahí no es”, mencionó la especialista generando algo de incomodidad en el cantante porque estaría dando a entender que la relación entre ellos no da para más.