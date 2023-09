Michelle Alexander resalta el profesionalismo de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos

Michelle Alexander sacó cara por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, quienes han sido duramente criticados por ser protagonistas de la nueva telenovela 'Perdóname'. La productora resaltó el profesionalismo de ambos y su capacidad para seguir manteniendo felices a sus hijos. “Me he sorprendido de la inteligencia emocional que tienen ellos dos para sacar adelante a su familia (...) Decidieron compartir su profesión y llevarse bien porque tienen dos hijos que son felices. Seguro no volverán a ser pareja porque lo sentimental ya fue, ahora es otro tipo de amor, creo. Eso yo lo aplaudo porque no sé si sería capaz”, señaló.