Marisol confirma que tomará medidas legales contra Yolanda Medina

César Aguilar confirmó que Marisol está alistando las acciones legales luego que Yolanda Medina y Ángela Vera por presuntamente difamarla en el delicado tema de su relación pasada con George Nuñez, padre de su primer hijo York Nuñez. Y es que el manager confirmó que probablemente Yolanda esté buscando facturar a costa de la ‘Faraona’: “Nosotros, trabajo no necesitamos, nosotros ganar más público no lo necesitamos, porque Marisol es una persona que trabaja todos los fines de semana, de repente otras personas sí necesitan, de repente, un poco de trabajo y lo que ellos intentan o lo que ellos quieres es, de repente, salir a atacar a alguien, estar en boca de todos, pero Marisol no lo necesita”.