Janet Barboza mostró su decepción por la aparente reconciliación entre Paula Arias y Eduardo Rabanal. "Por las imágenes, corazones rojos y negros, agarradas de mano, está regresando con este chico que hace unas semanas estaba chateando con la bailarina Kristy Ordoñez, que tenía un romance de redes. No voy a ser boba para lamentarme por Paula Arias porque no me da pena, sarna con gusto no pica. Me da cólera, a llorar al río después.", indicó.