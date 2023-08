Génesis Tapia estuvo este 28 de agosto en 'América Hoy' y dejó en claro que no se va a separar de Kike Márquez. Luego de revelar que le pusieron una trampa para separarla de su pareja, la abogada señaló que está enfocada en mejorar su relación. "Esta etapa es para enrumbar nuestro matrimonio. Yo no me voy a divorciar de mi esposo, pero lo estoy haciendo esperar un poco", sentenció.