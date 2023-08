El conductor del noticiero, América Noticias, Federico Salazar narró insólita experiencia con ovnis. El tema del día en América Hoy fue "avistamientos de ovnis" y el compañero de Verónica Linares contó una historia que dejó a todos sorprendidos. "Yo he tenido dos experiencias de ese tipo y con testigos, hace mucho tiempo he tenido una vista de un OVNI y no fui el único que lo vio".