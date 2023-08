¿Elita Echegaray, pareja de York Nuñez, publicó fulminante indirecta a Marisol?

Elita Echegaray al parecer no quiso pasar desapercibida con todo el escándalo que envuelve a Marisol, mamá de su pareja York Nuñez, por lo que decidió publicar en sus redes sociales contundentes comentarios. “Felizmente de lejitos nada más con ciertas personas”, “Tanto critican y son peores que uno. Ironías de la vida”; al parecer estos duros dardos serían para su suegra. Por ello, fue entrevistada en exclusiva por América Hoy, pero para no generar más problemas decidió negar que sea por la ‘Faraona’: “No todo gira alrededor de la señora, son cosas que no me importan y no me competen”.