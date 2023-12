Edson Dávila reveló por qué terminó su podcast 'Edson Pa' Que Más'

Edson Dávila reveló los motivos que tuvo para dejar su podcast de lado. Como se recuerda, el bailarín estrenó su canal de YouTube, 'Edson Pa' Que Más', hace más de un año y cada semana compartía divertidas entrevistas a las figuras de la farándula peruana. Sin embargo, desde el pasado mes de agosto ya no ha vuelto a publicar un video. Esto generó intriga en 'América Hoy' y el animador confesó el porqué acabó con su plataforma digital. "La gente sabe que tengo dos trabajos, América Hoy y Cuál es el verdadero, entonces ya no tengo tiempo. ¿Dónde más? No hay tiempo", explicó.