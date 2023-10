Christian Domínguez aseguró que su relación con Pamela Franco va viento en popa. El cantante resaltó que no tendría inconveniente en decirle sus quejas a su pareja; sin embargo, no es algo que está sucediendo hoy en día en su relación. "No tenemos ningún problema en casa. Yo no lo percibo y ella me lo diría", dijo el artista luego de que la cumbiambera expresara nuevamente su disgusto por no recibir un anillo de compromiso.