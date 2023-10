Pamela Franco sorprendió a todos en el set de 'América Hoy' al exigirle el anillo de compromiso a Christian Domínguez. "Yo no sé por qué me han invitado a este tema de anillos...", dijo la cantante, mientras se quitaba sus sortijas de la mano. "Yo no tengo ni anillo. Esos son regalos, pero no tengo anillo de compromiso", agregó mostrando su mano vacía. El cumbiambero se quedó sin palabras y cambió de tema.