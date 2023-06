¿Christian Domínguez confirmó embarazo de Pamela Franco?

Christian Domínguez acabó con las especulaciones sobre el segundo embarazo de su pareja Pamela Franco tras compartir imágenes de un chequeo médico en sus redes sociales. El conductor fue consultado si es verdad que no piensa casarse este año debido a la llegada de su nuevo bebé y él aclaró que esa información no es cierta. "Me han preguntado mucho solo por una historia cuando fuimos al médico para un chequeo general de salud. No (hay embarazo), solo es un tema de salud. De inmediato dije que no, todavía no", explicó.