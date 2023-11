Brunella Horna temió por su familia en apagón de Matute: "Me puse nerviosa"

Brunella Horna contó que vivió momentos de tensión la noche del 08 de noviembre cuando su familia estuvo presente en el apagón del Matute. Como se sabe, el estadio apagó sus luces segundos después del triunfo de Universitario y dejó a más de uno preocupado por la seguridad de los hinchas. "Yo estaba preocupada porque mi familia estaba en el estadio. Me puse muy nerviosa, no sabía lo que pasaba. No había señal y mi papá no me contestaba el teléfono. De verdad que yo estaba muy nerviosa y Alianza ha puesto en riesgo a sus propios hinchas”, acotó.