Mike tramará terrible plan contra Fabián por el amor de Macarena (AVANCE)

Mike (Joaquín de Orbegoso) no permitirá que el doctor Fabián Cortes (Sasha Kapsunov) lo atrase y preparará este plan para recuperar el amor de Macarena (María Grazia Gamarra). El "Gringo atrasador" está seguro que el pretendiente de su expareja es su verdadera competencia. "Ese doctor no me ganará", expresó. Por otro lado, Charo se transformará en Dalila y los Gonzáles quedarán impactados por su radical cambio de look. Además, Diego preparará una sorpresa romántica a Dalila para darle celos a Francesca.