Mike se quebró al escribir sus votos matrimoniales para Macarena

El Padre Manuel (Fernando Bakovic) le encargó a Mike (Joaquín de Orbegoso), Macarena (Maria Grazia Gamarra), Patty (Melissa Paredes) y Joel (Erick Elera) escribir sus votos matrimoniales antes de sus bodas, por lo que cada uno se dividió y empezaron a escribir. El empresario se sentó frente a su laptop y cuando estaba pensando en lo que le diría a su novia en el altar, no pudo contener las lágrimas. "Macarena, desde la primera vez que te vi, supe que eras el amor de mi vida. Me gustó el cuadro que te compré, pero muchísimo más me gustaste tú, sobre todo cuando me entregaste el certificado de la obra con tu teléfono", dijo con la voz quebrantada.