¿Lucho regresa? Joel sorprendió con su lista de invitados para su boda

Ya no falta nada para el gran día de Joel (Erick Elera) con Patty (Melissa Paredes) y todos los detalles tienen que estar listos. Por ello, el hijo de Charito comenzó a escribir su lista de invitados para calcular los platos de comida y entre ellos no olvidó a su padre, Lucho (Bruno Odar). Asimismo, aseguró que tenía que invitar a sus hermanastros, Shirley y Yoni. "La familia de mi viejo, ¿Cuántas familias tiene mi viejo? Ya no sé, son más de 100. Ay Dios, por qué es tan caro casarse", exclamó el hermano de Joel en medio de su desesperación. ¿Regresará el ex de Charo para la boda de su hijo?