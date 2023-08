Karime Scander reveló detalle que nadie sabía sobre el origen de su nombre

Karime Scander estuvo como invitada en el canal de YouTube de Verónica Linares y dejó a más de uno sorprendido al hablar del origen de su nombre, pues pocos conocían que había sido su tío el que lo escogió. Además, señaló que 'Karime' es de origen árabe y significa “La agraciada”. “Cuando yo nací no tenía nombre. Mi mamá no quería saber si era hombre o mujer, nada, solo quería que nazca. Entonces, nunca pensó en un nombre y cuando nací fui la niña 50789 por tres días. Solo tenía el apellido de mis papás. Luego, un tío me vio y dijo que tenía cara de Karime. Mi mamá se enamoró del nombre y allí recién me inscribieron así”, dijo la actriz de Al Fondo Hay Sitio.