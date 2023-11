Jimmy (Jorge Guerra) buscó a Joel para contarle que Alessia (Karime Scander) le pidió perdón por no creerle y que todo lo sucedido le contó a Dolores (Devora Merino). El futuro esposo de Patty golpeó a su hermano por decirle todo a su enamorada. "¿Ahora qué harás? ¿Vas a terminar con Dolores?", preguntó Joel y Jaimito dudó al decirle que no acabará con el romance con la mejor amiga de July. "¿No? No, si yo con Dolores estoy bien", expresó Jimmy al final.