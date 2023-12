Jimmy rogó a Dolores que lo perdone por entrevistar a Alessia: "Soy feliz contigo"

Jimmy (Jorge Guerra) no quiso que Dolores (Devora Merino) se quede con una errada idea de su encuentro con Alessia (Karime Scander) y le explicó que todo era por el trabajo que le mandó su profesor. La enfermera le continuó reclamando, pero el hijo de Charo le aseguró que no pasó nada y le pidió disculpas por no contarle. "No tengo nada que ocultar, por eso le hice la entrevista en mi casa. Yo estoy muy feliz contigo, mi amor. Nunca más (te ocultaré cosas). Si quieres puedes escuchar la grabación que le hice", dijo el joven.