Francesca botó a Remo de la peor manera al saber de su mentira contra Jimmy

Alessia (Karime Scander) no dudó en buscar a Francesca (Ivonne Frayssinet) para contarle que Remo (Filippo Storino) las engañó cuando aseguró que Jimmy (Jorge Guerra) lo había agredido brutalmente. La popular 'Madame' quedó en shock y muy furiosa, botó al empresario de su corporación. "Me obligaste a activar la directiva 4. Despedí a un trabajador intempestivamente sin ni siquiera pensar un minuto en su inocencia. Destruiste mi confianza. Como un hombre tan inteligente y preparado pudo cometer un acto de un tarado. Es inaudito (...) Fingiste un accidente y culpaste a alguien que no te había hecho nada. Coge tus cosas y deja esta oficina, estás despedido", dijo Francesca muy molesta, rechazando las disculpas del joven.