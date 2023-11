Dolores se enfrentará a Alessia por el amor de Jimmy (AVANCE)

Luego de enterarse de que Alessia (Karime Scander) buscó a Jimmy (Jorge Guerra) para pedirle perdón, Dolores (Devora Merino) no dudó en llamarla para hablar seriamente. "Aléjate de Jimmy. Es mi enamorado", se le escucha decir a la enfermera y a lo que la chef la enfrentó. "Creo que no te tengo que pedir permiso para hablar con Jimmy, él no es de tu propiedad. Sigo amándolo y no te lo voy a negar, me muero por regresar con él". ¿Alessia luchará por recuperar a Jimmy? ¿Dolores se hará a un lado?