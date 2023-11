Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) no dudó en salir en defensa de Alessia (Karime Scander) luego de enterarse que Jimmy (Jorge Guerra) no habría querido darle una oportunidad para retomar su relación amorosa. Sin embargo, lo que el chef no imaginó fue que el hijo de Charito (Mónica Sánchez) se pondría firme y le dejaría las cosas claras dándole tremenda lección.