Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) buscará a Jimmy (Jorge Guerra) y le gritó que le alegra que su relación con su hija Alessia (Karime Scander) haya terminado para siempre. Jaimito dejó sin palabras al chef cuando le aseguró que él nunca regresará con Ale por dignidad. "No es orgullo, es dignidad, algo que usted no conoce", expresó el hijo de Charo en medio de la calle. El ex de Francesca celebró el comentario del hermano de Joel pues consideró que le dio una lección.