Tras el radical cambio de Benjamín al secuestrar a July, algunos seguidores de Al fondo hay sitio se preguntaron si él sería el hijo de Claudia Llanos por el alto nivel de maldad y locura. Vasco Rodríguez se mostró sorprendido y sostuvo que no cree que ese sea el caso de su personaje. "Yo no sé nada, pero creo que no. Sería raro. Además, yo no soy tan chico y creo que no calza, pero lo voy a proponer. No creo, es un poco raro"