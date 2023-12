Alessia lloró al ofrecerle perdón a Peter por engañarlo: "Me siento horrible"

Alessia (Karime Scander) no quiso irse de la mansión Maldini sin antes ofrecerle perdón a Peter (Adolfo Chuiman) por engañarlo de la peor manera sobre "María Pía". La joven chef no pudo evitar las lágrimas al asegurarle al mayordomo que nunca quiso herirlo. "Yo solo quise ayudar a mi papá. Él estaba muy deprimido después del fracaso de su proyecto y no medí las consecuencias. Saliste lastimado y me siento horrible por eso. Tú no merecías pagar los platos rotos. Perdóname, por favor. No me quiero ir sin tu perdón", dijo muy apenada y a lo que Peter dejó de lado su molestia para disculparla.