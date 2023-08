Koky (Paúl Vega) recibió una inesperada llamada que lo dejó muy nervioso. "¿Cómo conseguiste este número? No quiero nada contigo. Voy a colgar inmediatamente. No, no, ya, ya. Está bien", exclamó el exesposo de Charito. Si bien, no se supo quién lo llamó, en otra escena apareció Claudia Llanos (Úrsula Boza) por teléfono. "No me interesan tus excusas. Comienza con lo que te dije y sin trucos". ¿Están trabajando juntos?.