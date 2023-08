Charito botó a Tony Beteta de su casa tras enterarse de su engaño

Los Gonzales no querían a Tony Beteta (Mariano Sabato) en su casa y planearon una gran parrillada para hacerlo comer carne. Y es que, el entrenador le aseguró a Charito (Mónica Sánchez) que solo consumía alimentos orgánicos. Si bien, el hombre musculoso intentó no probar lo que cocinaron, terminó perdiendo el control con varios pedazos de carne. Charo no pasó desapercibido este suceso y lo botó de su casa, decepcionándose por su actuar. "Si no puedes controlarte, tal vez no eres tan espiritual como dices ser. Creo que lo mejor es que lo dejemos ahí. Un gusto y adiós", exclamó.