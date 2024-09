Tavito fue arrestado tras buscar a Natalia en estado de ebriedad

Tavito nunca imaginó que Natalia tomaría la decisión de no volver a verlo por recibir el celular que le regaló Fiorella (Lucía Oxenford), pues lo vio como una traición. "Yo no puedo estar con alguien que no confío, ¿entiendes eso? Le di la espalda a mi familia, a las personas que más amo por ti y tú eres la primera que tienes me traicionas", expresó.