Natalia rompió en llanto tras terminar con Tavito para siempre

El joven se dirigió hacia la puerta para irse y la hija de Marcial estuvo a punto de detenerlo. No obstante, respiró profundo y no dio su brazo a torcer. "Adiós. Que te vaya bien", expresó, sin imaginar la respuesta de su ex. "Yo también espero que te vaya bien. Tú me has cambiado la vida y si hubieras sabido que iba a perder a la persona que más me importa en este mundo, jamás hubiera hecho esa estupidez, jamás. Te quiero y siempre te querré", sentenció y se fue.