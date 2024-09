"Yo no le estoy malogrando la vida a Natalia, Chacal. Es todo lo contrario. Ella se ha estado viviendo con muertos de hambre de Collique y como yo se lo prohibí, pero no me hizo caso, no me queda más remedio que mandarla al extranjero para separarlos", señaló Marcial; sin embargo, el Chacal no dejó de amenazarlo.