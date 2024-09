Lejos de molestarse, Deyvis le aseguró que entendía su decisión, pero continuó insistiéndole que vaya con él. Incluso, le aseguró que podía ayudarlo con dinero. "Ya te he dicho que no voy a ir. No tengo por qué hacer lo que tú me digas. No puedes venir en este momento justamente a mi casa a decirme qué cosa es lo que tengo que hacer", acotó Pancho Jr.