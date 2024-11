Cassandra lloró de emoción por el primer 'Te amo' de Deyvis

Asimismo, Deyvis no pudo contener las lágrimas y le aseguró que ella es la mujer que ha estado buscando toda su vida. Cassandra se quedó en shock con su romántica declaración y le reveló que también sentía lo mismo. "Siento tantas cosas por dentro que a veces siento que no las puedo controlar y que me dan ganas de llorar", exclamó, visiblemente nerviosa y emocionada.