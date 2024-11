Deyvis presentó a Cassandra como su enamorada ante Eva

Deyvis habló con los medios de comunicación para descartar una reconciliación con Adriana (Sirena Ortiz) luego de ser captados abrazados. "Ella fue la que me llamó, la que me dijo para vernos. No quiero prestarme para estas clases de shows. Lo que se ve un abrazo y niego rotundamente lo que dice la señorita. No puedo hacer nada para evitar que la gente hable mal de mí en los medios", dijo el cantante.