Antes de que puedan hablar de sus vidas, la joven abogada se sinceró y le confesó que aún tenía sentimientos por él, pese a que sabe que ahora está con Cassandra (Ale Fuller). "Yo no he dejado de quererte", dijo y a lo que el hijo de Johnny quedó en shock. "No sé qué decirte. Tú fuiste un amor muy bonito en mi vida y te quise desde la primera vez que te vi", señaló.