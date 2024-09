Johnny le informó a Deyvis que viajaría solo a Argentina. El joven cantante enfureció con su padre, quien por un mal presentimiento tomó la drástica decisión. "No lo acepto. Tú me prometiste que iríamos juntos. Me mentiste para que rechace la propuesta del otro grupo. Todo lo que me dijiste era mentira. Se acabó", gritó furioso y se fue de su casa.