El Grupo Néctar será despedido por todo el Perú (AVANCE)

Estrella (Stephany Orúe) aprovechó la muerte del Grupo Néctar para ganar fama y no dudó en arremeter contra Deyvis en televisión nacional. La cantante aseguró que el joven cumbiambero no le llega ni a los talones a su papá. "Está demostrando ser todo lo contrario a su padre. No está a la altura", dijo.