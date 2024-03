Rosita ninguneó a Jessy por defender al Gomas: “Eres una vividora”

Sin embargo, las malas noticias no paraban de llegar para la ‘feliz’ pareja pues en medio de la pedida de mano la mamá del Gomas, Rosita (Patricia Portocarrero), llegó y se ganó con todo el espectáculo que no dudó en detener porque considera que la hermana de Ada (Maricarmen Marín) no es la candidata indicada para su hijo.