Pilar quedó en shock por la reacción de Néstor tras besarlo

Pilar (Leslie Stewart) no pudo ocultar más su gusto por Néstor (Tommy Párraga) y lo besó cuando estaban afuera de su casa. La mamá de Leo lo sorprendió con tremendo gesto, pero se dio cuenta de que no iba a ser correspondida, por lo que se alejó muy avergonzada. Además, insinuó que no le era atractiva por su edad; sin embargo, él le aseguró que no es cuestión de sus años de diferencia. ¿Por qué la rechazó?