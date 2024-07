Max vivirá momento de terror por culpa de Malagracia (AVANCE)

Max (Amil Mikati) no imaginará que Malagracia (Leslie Stewart) lo retendrá en contra de su voluntad. El pequeño vivirá un momento de terror al saber que la rubia no lo quiere dejar salir de su automóvil. "Tú no te vas. Ahora yo soy tu familia. Tú y yo vamos a ser muy felices", exclamará la ex de Emilio.