"¿Tú eres mi mamá?": Max dejó en shock a Malagracia

Emilio (Paul Martin) quedó en shock cuando Malagracia le confesó que Max es su hijo biológico y que comenzará con los trámites para recuperar su custodia. El político le dejó en claro que no podría llevarse a su hijo y le preguntó por qué nunca le contó. La rubia le reveló que Leticia la ayudó a engañarlo y que no dijo nada porque quería que esté con ella por amor y no por su embarazo.