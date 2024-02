Pilar advirtió a Leonardo sobre Ada: "Soy muy joven para ser abuela"

Leonardo (Pablo Heredia) le contó a Pilar (Leslie Stewart) que acompañaría a Ada (Maricarmen Marín) a su primera vez en un estudio de grabación y se sorprendió al ver que su madre no se exaltó. Por ello, le preguntó si no le daría alguno de sus consejos. La rubia le aseguró que puede hacer con su vida amorosa lo que le plazca, pero le lanzó una advertencia. "Si embarazas a esa chica, vas a ver lo que te va a pasar. Yo estoy muy joven para ser abuela y tú no la conoces muy bien", expresó.